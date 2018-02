Letícia Lima ganha flores de Ana Carolina e se declara: “teu amor me transborda”

Reprodução/Instagram Letícia Lima e Ana Carolina

Letícia Lima usou sua conta no Instagram para fazer uma declaração para a namorada, a cantora Ana Carolina.

A atriz postou uma foto mostrando flores que recebeu de Ana. “Teu amor me transborda. Te amo, meu amor”, escreveu Letícia.

Flores que ganhou de Ana

As duas estão juntas há três anos, mas só assumiram publicamente a relação em fevereiro de 2017.







Fonte: Vírgula UOL