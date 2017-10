Lesco chora e diz que plano para afastar desembargador foi criado por ele

Segundo informações que a reportagem teve acesso, após prestar esse depoimento, Lesco ainda procurou a polícia para dar detalhes sobre o esquema de interceptações clandestinas, mas o caso foi levado para o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Brasília, antes que o novo depoimento fosse prestado.

O coronel da PM foi preso durante a Operação Esdras, deflagrada pela Polícia Civil após depoimento do tenente-coronel José Henrique Costa Soares, escrivão no inquérito policial militar que apura o esquema dos grampos. Ele revelou os “novos participantes” do suposto grupo criminoso, segundo a polícia.

Além de Lesco, da mulher dele e do sargento Soler, também foram presos na operação o então secretário de Segurança Pública do estado, Rogers Jarbas, o ex-secretário da Casa Civil, Paulo Taques – primo do governador Pedro Taques (PSDB) -, o então secretário de Justiça e Direitos Humanos, coronel Airton Siqueira e o major Michel Ferronato. O empresário José Marilson da Silva também foi preso, mas, foi solto após contribuir com as investigações.

Esquema dos grampos

Evandro Lesco já havia sido preso em junho deste ano, por suspeita de envolvimento no esquema. Na época, ele era chefe da Casa Militar, cargo do qual foi afastado três dias após a prisão. Em julho, ele e outras quatro PMs foram denunciados pelo Ministério Público Estadual por ação militar ilícita, falsificação de documento, falsidade ideológica e prevaricação.