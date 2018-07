Leões são mortos e decapitados para ritual de magia negra, na África

Seis leões foram envenenados, mortos e tiveram algumas parte do corpo retiradas para serem vendidas e usadas em rituais de magia negra, na África.

Os quatro animais adultos e dois filhotes viviam no Mystic Monkeys & Feathers Wildlife Park, em Pretória, capital da África do Sul. Galinhas envenenadas foram jogadas aos leões para facilitar a invasão dos caçadores.

“Foi cruel, devastador. Como as pessoas podem invadir o lugar e fazer uma coisa sem coração como esta”, disse a cuidadora Christa ao site Daily Mail.

A polícia local oferece $15 mil (aproximadamente R$ 77 mil) para informações sobre os caçadores.

Fonte: Vírgula UOL