Leo Dias sobre Bruna Marquezine: “É uma nojenta”

Aparentemente o colunista Leo Dias não está na lista dos maiores fãs de Bruna Marquezine.

Nesta segunda (16), durante o programa Fofocalizando, comandado por ele, Dias chamou a atriz de “nojenta” ao vivo. Sinal de barraco, né?

O comentário do apresentador aconteceu depois de ele assistir a uma matéria em que um de seus repórteres tenta conversar com Bruna, sem sucesso. Ele reagiu à esnobada da moça dizendo: “Pra que tentar falar com ela? Ela não gosta da gente, não! Mas tudo bem, entrevistamos gente muito mais legal e talentosa do que ela”. E continuou: “Ela não é acessível, se sente superior. É uma nojenta”. Ele ainda foi endossado por Leão Lobo, colega apresentador: “Ela tenta fazer uma princesa em ‘Deus Salve o Rei’, mas está péssima”.

Famoso VIXE, né?

Fonte: Vírgula UOL