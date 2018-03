Lenços para remover maquiagem fazem mal para pele

Reprodução Os lencinhos desidratam a pele e não limpam as impurezas na pele

Lencinhos para remover a maquiagem oferecem risco à pele, segundo esteticistas, e não devem substituir lavada no rosto. Os lenços podem ser convenientes, mas em relação à limpeza estão longe de ser eficientes. Especialistas afirmaram ao Daily Mail que o produto não limpa a camada da pele onde a maquiagem foi aplicada ou elimina as bacterias criadas ao longo do dia.

Os lencinhos para remover maquiagem podem causar irritação, espinhas e envelhecimento precoce. A esteticista Joanna Vargas, que atende nomes famosos como a atriz Eva Mendes, disse que os lencinhos devem ser vistos como uma “solução rápida”. “Eles não limpar o rosto e deixam resíduos”, disse ela. Quando a pessoa não lava o rosto com água após usar os lencinhos, é como se tivesse apenas removido um pouco da sujeita no rosto, acrescentou a dermatologista Danuta Mieloch. Eles desidratam a pele, disse ela.

@anar_agakishiev

Anar Agakishiev faz transformações surpreendentes no rosto de senhoras, tornando-as algumas décadas mais jovens, e publica os resultados nas redes sociais. O beauty artist já acumula 431 mil seguidores no Instagram.

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL