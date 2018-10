Lena Dunham faz cirurgia para remover ovário: ‘Tinha dificuldade para urinar’

(Foto: reprodução/ Instagram)

Leia maisFilha de Kelly Key fala de críticas ao cabelo cacheado: “fiz …Rock in Rio confirma Anitta, P!nk e Black Eyed Peas para edição …

A atriz norte-americana Lena Dunham pegou os fãs de surpresa ao publicar no Instagram uma foto na cama de um hospital. A estrela da série Girls precisou fazer uma cirurgia nesta terça, 16, para retirar o ovário esquerdo.

No post, Lena explicou: “Ontem fiz uma cirurgia de duas horas para remover meu ovário esquerdo que estava preso em tecido cicatricial e fibrose ao meu intestino, o que me fazia ter dificuldade para andar e urinar”, e continuou: “Minha mãe tirou essa foto depois de eu passar nove horas na recuperação com a pressão baixa e com enfermeiras me monitorando o tempo todo”.

Ao final do textão, a atriz celebrou, mas também disparou uma crítica ao sistema de saúde dos EUA: “Me sinto abençoada com o meu novo umbigo e sei que tenho muita sorte de ter um seguro de saúde e dinheiro para pagar pelo meu plano. Mas, estou chocada com o que meu corpo faz e deixa de fazer por mim. Estou vermelha de raiva por saber que acesso a cuidados médicos é um privilégio e não um direito nesse país”.

Confira:

(Foto: reprodução/ Instagram)

Razões pelas quais você deve ficar ligada em Lena Dunham:

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Talentosa

Ela é “apenas” atriz, roteirista e cineasta, sendo a mente por trás da série de sucesso americana Girls. É pouco ou quer mais?

Créditos: Reprodução/Tumblr

Girls

A sua série retrata super bem a realidade feminina, mostrando a vida de garotas de 20 e poucos anos de forma bastante verossímil. A sororidade é outro tema que que aparece com frequência.

Créditos: Reprodução/Tumblr

Relação com o corpo

Na série Girls ela aparece nua, sem vergonha nenhuma de seu corpo que não está exatamente nos padrões de beleza “convencionais”. Tudo isso sem retoques, ressaltando bem as coisas que poderiam ser consideradas “defeitos”.

Créditos: Reproução

Roupas

É a rainha do “uso o que quero e não ligo para as tendências de moda”! Sempre aparece em premiações com roupas divertidas, mas que não são exatamente as preferidas dos críticos de moda.

Créditos: Reprodução/Tumblr

Não Sou Uma Dessas

Em sua polêmica biografia, “Não Sou Uma Dessas”, Lena traz inúmeras histórias de sua vida e se expõe bastante. O livro fala desde o estupro que ela sofreu até sua curiosidade a respeito da genitália feminina (o que fez com que ela fosse acusada de estuprar a irmã mais nova).

Créditos: Reprodução

Feminismo

Ela é só uma das famosas que fez com que o feminismo ganhasse cada vez mais espaço na mídia. Ela foi a responsável por introduzir o tema à sua amiga Taylor Swift, entre tantas outras pessoas.

Créditos: Reprodução/Tumblr

Lena x Hanna

Se você assiste Girls, já deve ter percebido que a Hanna, personagem de Lena, se parece muito com ela própria (e se não assiste, já deve ter escutado isso alguma vez). É claro que ela não é a única do combo roteiro/atuação que faz isso (cof cof Woody Allen), mas por ser mulher ela é muito mais criticada por isso (não que ela ligue).

Créditos: Reprodução/Tumblr

Sexo normal

Em Girls, o sexo não aparece nem de uma forma romântica (como a gente tá cansada de ver nas comédias da vida) nem de uma maneira erótica quase irreal (à lá filmes pornô). O ato sexual é algo normal, algo pelo qual as pessoas passam, que pode ser engraçado e até um pouco constrangedor.

Créditos: Reprodução

Referências fantásticas

Todo mundo tem suas inspirações, né? As da Lena são absoltamente sensacionais, indo desde seus pais (a mãe é fotógrafa e o pai, pintor), até a jornalista e militante feminista Gloria Steinem, passando pelas comediantes Tina Fey e Amy Poehler.

Créditos: Reprodução/Tumblr

Não liga pras críticas

Talvez a melhor das suas características (e a que a gente mais devia se inspirar) é a sua atitude “I don’t give a fuck” para as críticas. Todos os pontos anteriores são motivos para que pessoas achem defeitos nela e o que Lena faz? Continua vivendo a sua vida e fazendo as coisas que quer fazer, como se nada tivesse acontecido.

Créditos: Reprodução/Tumblr

Talentosa

Ela é “apenas” atriz, roteirista e cineasta, sendo a mente por trás da série de sucesso americana Girls. É pouco ou quer mais?

Créditos: Reprodução/Tumblr

Girls

A sua série retrata super bem a realidade feminina, mostrando a vida de garotas de 20 e poucos anos de forma bastante verossímil. A sororidade é outro tema que que aparece com frequência.

Créditos: Reprodução/Tumblr

Relação com o corpo

Na série Girls ela aparece nua, sem vergonha nenhuma de seu corpo que não está exatamente nos padrões de beleza “convencionais”. Tudo isso sem retoques, ressaltando bem as coisas que poderiam ser consideradas “defeitos”.

Créditos: Reproução

Roupas

É a rainha do “uso o que quero e não ligo para as tendências de moda”! Sempre aparece em premiações com roupas divertidas, mas que não são exatamente as preferidas dos críticos de moda.

Créditos: Reprodução/Tumblr

Não Sou Uma Dessas

Em sua polêmica biografia, “Não Sou Uma Dessas”, Lena traz inúmeras histórias de sua vida e se expõe bastante. O livro fala desde o estupro que ela sofreu até sua curiosidade a respeito da genitália feminina (o que fez com que ela fosse acusada de estuprar a irmã mais nova).

Créditos: Reprodução

Feminismo

Ela é só uma das famosas que fez com que o feminismo ganhasse cada vez mais espaço na mídia. Ela foi a responsável por introduzir o tema à sua amiga Taylor Swift, entre tantas outras pessoas.

Créditos: Reprodução/Tumblr

Lena x Hanna

Se você assiste Girls, já deve ter percebido que a Hanna, personagem de Lena, se parece muito com ela própria (e se não assiste, já deve ter escutado isso alguma vez). É claro que ela não é a única do combo roteiro/atuação que faz isso (cof cof Woody Allen), mas por ser mulher ela é muito mais criticada por isso (não que ela ligue).

Créditos: Reprodução/Tumblr

Sexo normal

Em Girls, o sexo não aparece nem de uma forma romântica (como a gente tá cansada de ver nas comédias da vida) nem de uma maneira erótica quase irreal (à lá filmes pornô). O ato sexual é algo normal, algo pelo qual as pessoas passam, que pode ser engraçado e até um pouco constrangedor.

Créditos: Reprodução

Referências fantásticas

Todo mundo tem suas inspirações, né? As da Lena são absoltamente sensacionais, indo desde seus pais (a mãe é fotógrafa e o pai, pintor), até a jornalista e militante feminista Gloria Steinem, passando pelas comediantes Tina Fey e Amy Poehler.

Créditos: Reprodução/Tumblr

Não liga pras críticas

Talvez a melhor das suas características (e a que a gente mais devia se inspirar) é a sua atitude “I don’t give a fuck” para as críticas. Todos os pontos anteriores são motivos para que pessoas achem defeitos nela e o que Lena faz? Continua vivendo a sua vida e fazendo as coisas que quer fazer, como se nada tivesse acontecido.

Créditos: Reprodução/Tumblr

Mais galerias

Idosas têm garçons nus em jantar especial

Grávida faz ensaio fotográfico parindo alien

Lulu Jemimah

Mais galerias

Idosas têm garçons nus em jantar especial

Grávida faz ensaio fotográfico parindo alien

Lulu Jemimah

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-972011’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL