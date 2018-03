Lembram das Winx? As fadinhas vão virar live action pela Netflix!

Vocês lembram do desenho animado Winx? Pois é, elas vão virar uma série no Netflix, live-action, com atores de verdade!

A notícia foi dada pelo Deadline. A franquia italiana de animação vai ser transportada para uma série com foco no público jovem adulto. As seis fadas vão se tornar adolescentes reais, aprendendo a lidar com seus poderes enquanto vivem juntas em um internato.

Em declaração, Erik Barmack, VP de Originais Internacionais da Netflix, disse: “Winx é um fenômeno global e por meio desta série nós estamos reforçamos com empolgação o nosso relacionamento com a Rainbow [empresa italiana produtora da animação] para desenvolver o novo capítulos da Winx. As famosas fadas vão crescer com a audiência e vão explorar temas complexos como adolescentes super heroínas da vida real em um show live action”.



Fonte: Vírgula UOL