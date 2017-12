Leilões de energia serão mais realistas, diz presidente da EPE

O presidente da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), Luiz Barroso, disse hoje (14) que sua expectativa é de que os leilões para contratação de energia elétrica marcados para semana que vem serão realistas. O presidente participou na manhã desta quinta-feira da divulgação do Zoneamento Nacional de Recursos de Óleo e Gás 2017, na sede da empresa, no centro do Rio de Janeiro.

"O consumo de 2017 está fechando igual ao consumo de 2014. É uma informação muito dramática. Nós perdemos três anos de consumo, e a nova oferta veio", disse ele, que avaliou: "Vai ser um leilão realista".

Os leilões marcados para semana que vem serão do tipo A-4, no dia 18, e A-6, no dia 20, que vão contratar empresas que começarão a oferecer energia elétrica no mercado nacional em quatro e seis anos, respectivamente.

A EPE vai divulgar até 30 de março de 2018 a lista de leilões que serão realizados no no ano que vem. Um leilão A-4 está previsto para abril, e um A-6, para o segundo semestre.

Fonte: Agência Brasil