Legging, top e salto alto? Irmãs Kardashian apostam nesta combinação

Confortável, fácil de usar: estas são algumas características de roupas de ginástica. E, por isso, muita gente usa a combinação legging e top fora das academias também. Mas, acha que dá certo colocar um salto alto com para completar o combo?

As irmãs Kardashian não só acham que sim, como têm apostado pesado na moda de look fitness combinado com botas e sandálias de salto fino. Kim Kardashian e Kylie Jenner, principalmente, têm sido vistas constantemente com estes conjuntos em produções do dia a dia.

E, além dos sapatos, as irmãs apostam também em bolsas de grife, casacos de couro e de pele falsa com tops de pegada esportiva.

E você, acha que pega a moda de roupas de ginástica com acessórios super produzidos?

Roupa de ginástica fora da academia

Irmãs Kardashian lançam moda de top e legging com salto alto. Você usaria?

Créditos: Reprodução / Instagram

Fonte: Vírgula UOL