Legalmente Loira 3 está sendo negociado, de acordo com Deadline

Se você está com saudades da Ellen Woods, pode comemorar! De acordo com o Deadline, já está quase tudo pronto para que Legalmente Loira ganhe um terceiro filme!

O site revelou que Reese Whiterspoon está perto de fechar um contrato com a MGM para produzir o filme por meio da sua Hello Sunshine, além de, é claro, estrelar o longa. A ideia é que a equipe do roteiro original, Kristen Smith e Karen McCullah, retorne para a terceira história.

O roteiro vem sido guardado a sete chaves, mas se suspeita de que ele vá falar sobre o empoderamento feminino, tão em pauta nos dias atuais.

Fonte: Vírgula UOL