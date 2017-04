Legal ou nada a ver? Sobrancelhas desenhadas como ‘penas’ são tendência da vez

Quando o assunto é maquiagem, o céu é o limite, de verdade. É impossível acreditar que novas ideias, malucas ou não, tenham sido esgotadas. Sempre tem alguém para, sei lá, pintar as pálpebras com gloss, inovar com makes holográficas, transformar as próprias sobrancelhas em penas de pássaros…

Epa, como assim? Pois é, as “feather brows” estão dando o que falar nas redes sociais, dividindo fãs e entusiastas de maquiagem nos times do “amo” e do “odeio”.

Quem começou tudo isso foi a artista e maquiadora finlandesa Stella Sironen. Há alguns dias ela postou no Instagram um close dos olhos e sobrancelhas com essa técnica que tenta imitar o desenho da pena das aves.

Stella aplicou um pouco de cola no meio de cada sobrancelha, desenhando uma divisão e penteando os pelos em direções opostas, para cima e para baixo.

O post, com mais de 44 mil curtidas e quase 3 mil comentários, pedia que outros maquiadores espalhassem a moda por aí. Alguns se apaixonaram pela ideia, enquanto outros a refutaram imediatamente. “Parece que você está com uma centopeia na sua cara”, alguém disse nos comentários – bem pouco gentis, aliás.

Mas Stella não é a única ousada com a tal sobrancelha polêmica.

Se liga em mais exemplos abaixo. Você usaria?

Fonte: Vírgula UOL