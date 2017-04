LEC anuncia velho conhecido da torcida

Na manhã de Sábado (22/04), o Verdão do Norte integrou ao elenco um velho conhecido da torcida. Trata-se do Lateral Direito e Volante Moacir que jogou a Série B de 2016 pelo clube e este ano disputou a elite do futebol paulista pelo Grêmio Novorizontino.

Na visão do Diretor Executivo Maico Gaúcho é mais um reforço importante, porque já conhece a política do clube e atende ao perfil, “Moacir é um excelente atleta, boa pessoa e com certeza chega pra somar e nos ajudar em mais uma boa campanha”.

Moacir chega ao clube e já treina com a equipe, mas só poderá atuar na série B.

Com Assessoria