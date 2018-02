Leandro Hassum conta o que mudou na sua vida após perder 62 kg

Montagem/Divulgação Leandro Hassum

Leandro Hassum falou sobre ter emagrecido e o que mudou em sua vida. “Voltei a conseguir amarrar o sapato, coisa que com 150 kg era praticamente impossível, e também a comprar roupa em qualquer loja”, disse ao UOL o ator que emagreceu, ao todo, 62 kg.

“Minhas articulações começaram a ficar sobrecarregadas. Pesava 150 kg e, apesar de não ter problemas de saúde, sabia que era uma bomba relógio. Alguma coisa poderia acontecer de uma hora para outra”, afirmou.

“Acabava de almoçar e já estava atracado com uma barra de chocolate. Hoje, me alimento com inteligência. Como o necessário para matar a fome e nutrir o corpo. Posso comer de tudo sem grandes preocupações”, diz.

Celebridades que fizeram cirurgias e foram criticadas

Anitta

Créditos: Reprodução

Anitta

Anitta fez plásticas no nariz barriga e seios e recebeu muitas críticas ao aparecer no Domingão do Faustão, da TV Globo, em 2014. “Eu dei uma mexidinha no meu nariz. Agora está pequenininho. Está legal”, disse a cantora no programa. Os internautas não perdoaram e compararam a diva pop com Michael Jackson

Créditos: Reprodução

Leonardo Hassum

O ator e humorista Leandro Hassum fez uma cirurgia bariátrica e começou a ter uma vida mais saudável, fazendo exercícios e controlando a alimentação. Assim, ele perdeu 60 kg! Uau, né? Pois, bem! Alguns fãs não gostaram e encheram o ator de críticas, dizendo que ele estava “magro demais” e que perderia a graça. Ele não perdoou e mandou um recado ao haters: “Estou muito feliz. Meu muito obrigado aos que tem dado valor e me apoiado com respeito e educação mesmo discordando da minha decisão. Aos que não tem noção, educação e respeito… meu sonoro F***-se”, revoltou-se

Créditos: Reprodução

Bianca Rinaldi

A atriz Bianca Rinaldi recebeu críticas por parecer ter feito botox na boca. As comparações foram de Coringa, o vilão do Batman, a boneco de ventríloquo. Ela respondeu os cometários e contou que se divertiu. “Tenho um pouco medo de cortar, puxar. Não me imagino fazendo isso hoje. Não sei daqui a dez anos. Mas eu acho legal quem faz direitinho, quem faz o mínimo. Tenho pavor de tirar a minha expressão do rosto. Não tenho coragem mesmo. O botox está aí para dar uma ajudinha”

Créditos: Reprodução

Meg Ryan

Meg Ryan, musa das comédias românticas, recebeu uma chuva de críticas ao aparecer irreconhecível no Tony Awards nesse ano. Ela nega veementemente ter feito cirurgias plásticas

Créditos: Reprodução

PC Siqueira

O youtuber PC Siqueira fez uma cirurgia para corrigir o estrabismo. Uma cirurgia estética, mas que tem impacto social e econômico na vida das pessoas, como apontam pesquisas. Muitos fãs de PC criticaram sua decisão de operar e ainda disseram que ele perderia sua graça. Ele mandou um recado maravilhoso para os críticos: “Sinto muito se a graça para você é um defeito de uma outra pessoa, eu só posso lamentar. Agora, ou você vai me achar sem graça de uma vez por todas, ou vai me achar engraçado por outras coisas”

Créditos: Reprodução

Renée Zellweger

Renée Zellweger foi muito criticada ao aparecer irreconhecível em um evento nos Estados Unidos em 2014. Um jornal inglês chegou até a medir a distância entre o olho e a sobrancelha da atriz, para atestar a plástica. Renée foi diva e saiu das críticas como ninguém esperava: “estou feliz que as pessoas acham que eu pareço diferente. Estou vivendo um momento diferente, alegre e encantador da minha vida, e estou feliz que talvez seja aparente. Meus amigos dizem que eu pareço tranquila. E eu estou saudável”

Créditos: Reprodução

Roberta Close

Roberta Close ficou diferente ao fazer procedimentos estéticos no rosto. A transexua ficou chateada ao souber que foi criticada pelas mudanças. “Sou como sou, assim vou viver minha vida. Muito triste com tudo isto. Mais um entre tantos abusos”, lamentou

Créditos: Reprodução

Tiago

O sertanejo Tiago, dupla de Hugo, voltou aos holofotes em 2015 por um vídeo que gravou, mostrando o quanto se arrependeu de ter feito preenchimento labial. O cantor, que foi vencedor do Fama 3, e o resultado não agradou. Mesmo com o vídeo, os fãs condenaram a nova aparência. Ele mesmo disse que parecia um “monstrinho”

Créditos: Reprodução

Vanessa Mesquita

A ex-BBB Vanessa Mesquista exagerou na plástica e assustou seus fãs que a criticaram muito nas redes sociais, dizendo que ela estava “irreconhecível”. ““Levei um susto agora. Há tempos que não vinha no seu Instagram, nem a reconheci”, disse um usuário. Vanessa se defendeu dizendo que estava mais magra e por isso essa aparência

Créditos: Reprodução

Michael Jackson

O cantor Michael Jackson, rei do pop, sempre foi alvo da mídia e dos fãs por sua aparência. Ninguém aceitava muito as plásticas, principalmente, as do nariz e da boca

Créditos: Reprodução

