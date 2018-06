Lauren Jauregui chega ao Brasil para shows com Halsey

Lauren Jauregui

Leia maisLauren Jauregui assina contrato solo e fãs especulam fim do Fifth …

Lauren Jauregui está no Brasil. Ela é a primeira integrante do Fifth Harmony a vir no Brasil após o anúncio do hiato por tempo indeterminado do grupo.

A popstar desembarcou no país para shows com Halsey marcados para esta quarta (6/6) em São Paulo e quinta (7/6) no Rio de Janeiro.

A hashtag #WelcomeToBrazilLauren dominou o Twitter na manhã desta terça, com mais de 21 mil publicações.

Lauren tirou fotos com fãs no aeroporto e não houve tumulto.

FOTO| Lauren no Aeroporto de Guarulhos com uma fã (via @itsdiihtb) #WelcomeToBrazilLauren pic.twitter.com/LotoWRevUT

— Lauren Jauregui Brasil | LJBR (@laurencombr) 5 de junho de 2018

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Lauren Jauregui

Lauren Jauregui

Créditos: Reprodução

Lauren Jauregui

Lauren Jauregui

Créditos: Reprodução

Lauren Jauregui

Lauren Jauregui

Créditos: Reprodução

Lauren Jauregui

Lauren Jauregui

Créditos: Reprodução

Lauren Jauregui

Lauren Jauregui

Créditos: Reprodução

Lauren Jauregui

Lauren Jauregui

Créditos: Reprodução

Lauren Jauregui

Lauren Jauregui

Créditos: Reprodução

Lauren Jauregui

Lauren Jauregui

Créditos: Reprodução

Lauren Jauregui

Lauren Jauregui

Créditos: Reprodução

Lauren Jauregui

Lauren Jauregui

Créditos: Reprodução

Lauren Jauregui

Lauren Jauregui

Créditos: Reprodução

Lauren Jauregui

Lauren Jauregui

Créditos: Reprodução

Lauren Jauregui

Lauren Jauregui

Créditos: Reprodução

Lauren Jauregui

Lauren Jauregui

Créditos: Reprodução

Mais galerias

Leci Brandão

Harry Styles em São Paulo

Posts mais bombados de Wesley Safadão no Instagram

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mais galerias

Leci Brandão

Harry Styles em São Paulo

Posts mais bombados de Wesley Safadão no Instagram

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1281959’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL