A Griffe Brasileira Antonio Bernardo Cuiabá, reuniu muitos convidados em torno do Lançamento Natal 2018, com peças incríveis, “A Cidade Parou”, a franquia da marca esta no Espaço La Provence.

Na foto temos todos os envolvidos no evento: Jordana Soares (consultora) Linda Oliveira(Mkt/Br ) Robson Matos(R.P.), Eleonora Müller(proprietária), Jane Eire(administrativo), Juliana Figueiredo(gerente)