Lançado há 27 anos, veja como está a casa do filme ‘Esqueceram de Mim’ atualmente

Lançado há 27 anos, o clássico ‘Esqueceram de Mim’ sempre volta às telas perto do Natal. Estrelado por Macaulay Culkin, o longa marcou uma geração.

Com o fim de ano se aproximando, o site inglês Mirror mostrou como está hoje a casa em que Kevin McCallister aprontou poucas e boas durante o primeiro filme.

A casa onde o longa foi gravado fica na cidade de Winnetka, no estado norte-americano de Illinois. Em 2011, foi vendida por US$ 1,5 milhões (aproximadamente R$ 5,7 milhões).

Casa do filme 'Esqueceram de Mim'

Como era nas filmagens de 1991

Créditos: Reprodução

Casa do filme 'Esqueceram de Mim'

Como é atualmente

Créditos: Reprodução

Casa do filme 'Esqueceram de Mim'

Como era nas filmagens de 1991

Créditos: Reprodução

Casa do filme 'Esqueceram de Mim'

Como é atualmente

Créditos: Reprodução

Casa do filme 'Esqueceram de Mim'

Como era nas filmagens de 1991

Créditos: Reprodução

Casa do filme 'Esqueceram de Mim'

Como é atualmente

Créditos: Reprodução

Casa do filme 'Esqueceram de Mim'

Como era nas filmagens de 1991

Créditos: Reprodução

Casa do filme 'Esqueceram de Mim'

Como é atualmente

Créditos: Reprodução

Casa do filme 'Esqueceram de Mim'

Como era nas filmagens de 1991

Créditos: Reprodução

Casa do filme 'Esqueceram de Mim'

Como é atualmente

Créditos: Reprodução

Casa do filme 'Esqueceram de Mim'

Como era nas filmagens de 1991

Créditos: Reprodução

Casa do filme 'Esqueceram de Mim'

Como é atualmente

Créditos: Reprodução

Casa do filme 'Esqueceram de Mim'

Como era nas filmagens de 1991

Créditos: Reprodução

Casa do filme 'Esqueceram de Mim'

Como é atualmente

Créditos: Reprodução

Casa do filme 'Esqueceram de Mim'

Como era nas filmagens de 1991

Créditos: Reprodução

Casa do filme 'Esqueceram de Mim'

Como é atualmente

Créditos: Reprodução

Casa do filme 'Esqueceram de Mim'

Como era nas filmagens de 1991

Créditos: Reprodução

Casa do filme 'Esqueceram de Mim'

Como é atualmente

Créditos: Reprodução

Casa do filme 'Esqueceram de Mim'

Como era nas filmagens de 1991

Créditos: Reprodução

Casa do filme 'Esqueceram de Mim'

Como é atualmente

Créditos: Reprodução

Casa do filme 'Esqueceram de Mim'

Como era nas filmagens de 1991

Créditos: Reprodução

Casa do filme 'Esqueceram de Mim'

Como é atualmente

Créditos: Reprodução

Casa do filme 'Esqueceram de Mim'

Como era nas filmagens de 1991

Créditos: Reprodução

Casa do filme 'Esqueceram de Mim'

Como é atualmente

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL