Lana, Killers e Liam fecham Lollapalooza 2018; o que esperar

Divulgação Metronomy

Metronomy – Onix, 15h10-16-5

Banda inglesa de pop eletrônico formada em 1999. Atualmente, é formada por Joseph Mount (voz, teclado e guitarra), Oscar Cash (backing vocal, teclado e saxofone), Gbenga Adelekan (baixo e backing vocal),Michael Lovett ( backing vocal, teclado e Violão) e Anna Prior (bateria e backing vocal).

Khlalid – Onix, 17h15-18h15

Khalid, é um cantor e compositor de Fort Stewart, na Geórgia, EUA. Seu single de estréia, Location, atingiu o número 16 no Billboard Hot 100 dos EUA. Khalid foi também um dos artistas mais ouvidos no SoundCloud durante semanas.

Divulgação Liam

Liam Gallagher – Budweiser, 18h20-19h20

Conhecido pelo seu comportamento agressivo, seu singular modo de cantar e sua atitude no palco, Liam Gallagher foi uma das figuras mais importantes do britpop e é um dos ícones da música britânica, tendo sido eleito, em 2010, por uma votação realizada entre os leitores da revista britânica “Q”, o maior frontman de todos os tempos. Pode esperar umas boas do Oasis.

Divulgação Aurora

Aurora – Axe, 18h20-19h20

Cantora e compositora norueguesa, seu EP de estreia Running With The Wolves foi lançado pela Decca Records em maio de 2015, recebendo grande aprovação de críticos e público.

Em 2017, foi convidada pela TV Globo para cantar uma versão de Scarborough Fair, tema de abertura da novela Deus Salve o Rei.

Divulgação Lana Del Rey

Lana Del Rey – Onix, 19h25-20h55

Lana Del Rey é conhecida pela qualidade cinematográfica de seu trabalho, com glamour e melancolia, e pelas referências às décadas de 1950 e 1960. O quinto álbum de estúdio de Lana, quarto por uma grande gravadora, Lust For Life, foi lançado em 21 de julho de 2017.

The Killers

The Killers – Budweiser, 21h-22h30

The Killers é uma banda de Las Vegas formada em 2003 por quatro artistas talentosos: o cantor e tecladista Brandon Flowers, o beterista Ronnie Vanucci, guitarrista Dave Keuning e Mark Sotermer no baixo.

A banda, que já vendeu mais de 25 milhões de álbuns pelo mundo e foi headline de todos os melhores festivais de música do mundo (como Coachella, Lollapalooza e Glastonbury), lançou seu mais novo álbum de estúdio, Wonderful Wonderful, em setembro de 2017.

Divulgação Wiz

Wiz Khalifa – Axe, 21h-22h15

Com vários discos de platina e indicações ao Grammy e ao Globo de Ouro, Wiz Khalifa explodiu na cena com o grande sucesso de seu primeiro álbum por uma grande gravadora, Rolling Papers, em 2011.

Wiz foi co-headliner, ao lado de Snoop Dogg, do The High Road Summer em julho de 2017.

Fonte: Vírgula UOL