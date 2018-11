Lana Del Rey compra casa antiga de 2 quartos e 1 banheiro por R$ 4 milhões

(Foto: divulgação) Lana Del Rey

Enquanto famosos ostentam adquirindo mansões, Lana Del Rey mostrou que não precisa morar em um lugar gigantesco para ser feliz. A cantora comprou uma casa antiga e rústica de apenas dois quartos e um banheiro no Echo Park, em Los Angeles.

Segundo a Variety, a nova aquisição de Lana custou US$ 1,2 milhões, equivalente a R$ 4,6 milhões na cotação do dólar desta quarta, 28 de novembro.

A casa foi construída em 1911 e por isso tem esse valor. Ela também foi restaurada e decorada de forma rústica e super chique pela vendedora. Outra curiosidade: Clara Kimball Young, famosa atriz de Hollywood falecida em 1960 foi uma das moradoras da residência.

Veja fotos do novo lar de Lana:

Nova casa de Lana Del Rey

Créditos: reprodução/ Variety

