Lambuzados em azeite de oliva, atletas lutam em festival grego

Todos os anos, o vilarejo de Sochos, no norte da Grécia, é palco de lutas em que os competidores se lambuzam de azeite de oliva. A tradição milenar é chamada de Pechlivanes, modalidade que reúne alguns atletas para se enfrentarem como forma de homenagear os doze apóstolos.

De acordo com o Daily Mail, os competidores usam calças que antigamente eram feitas de couro de búfalo. Mas, atualmente, são fabricados com couro de bezerros. O objetivo da luta, que dura 30 minutos, é imobilizar o oponente e, a melhor e mais popular maneira de fazer isto, é segurar o adversário pelas calças já que o corpo escorregadio de óleo torna a tarefa bem mais complicada.

Tradição milenar no norte da Grécia

Em festival, atletas lutam com corpo coberto de azeite de oliva para homenagear apóstolos

Créditos: Reprodução / @giannispapanikos / Instagram

Fonte: Vírgula UOL