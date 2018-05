Lagoa-Barra está fechada nos dois sentidos devido a intenso tiroteio

A Autoestrada Lagoa-Barra está fechada nos dois sentidos, devido a uma intensa troca de tiros envolvendo policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar e traficantes de drogas. No confronto, dois militares do Choque ficaram feridos, um deles em estado grave. Os policiais foram encaminhados para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávez, zona sul do Rio.

Por medida de segurança, o trânsito está sendo desviado para a Avenida Niemeyer, com a finalidade de preservar a segurança dos motoristas e passageiros que circulam pela região. Um helicóptero da Polícia Militar está no local, dando apoio às ações em terra. O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) também foi acionado para a Rocinha para dar apoio aos colegas do Choque e da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da comunidade.

Os reflexos do fechamento da pista está impactando o tráfego de veículos na Lagoa, no Jardim Botânico, em São Conrado e no Leblon. Uma das opções é seguir pelo Alto da Boa Vista ou pela Linha Amarela, que dá acesso à Barra da Tijuca.

Fonte: Agência Brasil