Lago Paranoá é palco de atividades do 8º Fórum Mundial da Água

Como parte da programação do 8º Fórum Mundial da Água, foram realizados neste domingo (18) eventos esportivos no Lago Paranoá, como canoagem, natação e vela adaptada, para pessoas com deficiência.

Além da prática de esporte, as atividades tinham como fim alertar para preservação e o uso sustentável da água.

Uma das competições foi a de vela, que reuniu atletas no Cota Mil Iate Clube, situado ao sul das margens do lago. Em dois dias de prova, cerca de 190 pessoas navegaram em 63 barcos.

Atletas de diversos clubes da capital federal compareceram. Na categoria de barcos monotipos, por exemplo, foram nove equipes. Cada embarcação tinha três tripulantes.

Os três melhores colocados de cada categoria foram premiados com certificados, medalhas e troféus fabricados com material reciclável e oferecidos pelo fórum.

As equipes disputaram nas categorias flotilhas Delta 26, Fast 230 e Ranger 22. "A gente considera uma regata diferente do que a gente tá acostumada a correr. Normalmente, não tem esse tipo de evento em Brasília. Fiz questão de participar dessa iniciativa", afirmou Sérgio "Calé", que venceu na classe Delta 26, em equipe.

O primeiro lugar no pódio teve um componente especial para ele, já que, neste domingo, retornou às competições com um barco novo, após quatro anos vivendo nos Estados Unidos.

Já o velejador Cézar Castro, que conquistou a prata na Fast 230, a competição serviu para testar um novo tipo de tecido. Quanto à regata, ele avaliou como "de alto nível técnico". "A organização foi bastante bem-sucedida", disse.

Para o diretor de Náutica do Cota Mil, que sediou a regata, Cláudio Santos, evento aproximou aqueles que têm o hábito de velejar.

Fonte: Agência Brasil