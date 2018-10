Lady Gaga pode estar na versão live action de A Pequena Sereia

Lady Gaga

Ainda não é nada confirmado e tudo não passa de rumor, mas há fortes indícios que Lady Gaga esteja no elenco do live-action de A Pequena Sereia. As informações são do Disinsider.

O longa será protagonizado por Zendaya e Gaga pode viver ninguém menos do que Úrsula, a vilã. Será mesmo?

A Pequena Sereia será produzido pela Disney, mas ainda não tem data de estreia ou o resto do elenco confirmado.

He-Man – Mestres do universo

O desenho de 1983 virou o filme Mestres do Universo em 1987, com Dolph Lundgren como o fortão. Foi mal de bilheteria…

Créditos: Divulgação / Reprodução

Flintstones

O desenho de 1960 virou filme em 1994. Teve alguns elogios, mas em geral foi mal de crítica

Créditos: Divulgação / Reprodução

Transformers

O desenho de 1984 virou filme em 2007. Um dos grandes sucessos de bilheteria quando se fala em live-action

Créditos: Divulgação / Reprodução

Scooby-Doo

O desenho de 1969 virou filme em 2002. Nada da inocência aventureira original. Dá-lhe besteirol e escatologia. Evite

Créditos: Divulgação / Reprodução

Popeye

O desenho dos anos 30 virou filme em 1980, com Robin Williams como o marinheiro. É um filme super elogiado, mas tardiamente. Se tornou cult

Créditos: Divulgação / Reprodução

Ben 10

O desenho de 2005 virou telefilme em 2009 e em 2007. Os fãs detestaram.

Créditos: Divulgação / Reprodução

Riquinho

O desenho de 1980 virou filme em 1994, com Macaulay Culkin como o seboso garoto. A crítica especializada não curtiu…

Créditos: Divulgação / Reprodução

Inspetor Bugiganga

O desenho de 1983 virou filme em 1999, com Matthew Broderick como o Inspetor. Foi muito bem de bilheteria

Créditos: Divulgação / Reprodução

Speed Racer

O desenho de 1967 virou filme em 2008. Recebeu críticas negativas, mas o público curtiu

Créditos: Divulgação / Reprodução

Josie e as Gatinhas

O desenho de 1970 virou filme em 2001

Créditos: Divulgação / Reprodução

Jem e as Hologramas

O desenho de 1985 virou filme em 2015

Créditos: Divulgação / Reprodução

Fonte: Vírgula UOL