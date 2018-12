Lady Gaga, Obama e BTS têm os tweets mais populares de 2018

Leia maisEles estão chegando! Confira todas as estrelas da CCXP 2018Universal Pictures compra músicas de Prince para fazer musical …

E os grandes nomes do Twitter foram Lady Gaga, o ex-presidente dos EUA Barack Obama e o grupo de K-pop BTS, informou a Variety.

Um tweet do grupo sul-coreano assumiu o primeiro lugar e foi o mais retuitado e curtido de 2018, com 1.7 milhões de likes. Nele, um dos integrantes do grupo dança In My Feelings, de Drake.

#InMyFeelingsChallenge #HopeOnTheStreet pic.twitter.com/Bm8bxtKsFq

— 방탄소년단 (@BTS_twt) 23 de julho de 2018

Em segundo lugar, está Barack Obama, falando sobre os jovens e importância que eles tem nas grandes mudanças do mundo. Foram 1,6 milhões de likes!

Young people have helped lead all our great movements. How inspiring to see it again in so many smart, fearless students standing up for their right to be safe; marching and organizing to remake the world as it should be. We’ve been waiting for you. And we’ve got your backs.

— Barack Obama (@BarackObama) 22 de fevereiro de 2018

A terceira posição ficou para um vídeo que mostra dois cachorros, um que precisa de remédio para o ouvido e outro que quer que o dono também passe remédio nele.

my dog has ear medicine she needs and the other one also thinks he needs it too.. nobody has the heart to tell him it’s pretend.. pic.twitter.com/Vshe7dhl3b

— chloe copley (@chloecopley_05) 12 de setembro de 2018

Lady Gaga aparece na quarta colocação com um tweet de 2012, que ressurgiu em 2012. Veja só:

AAAAAAAAAAAAAHHHHHRHRGRGRGRRRGURBHJB EORWPSOJWPJORGWOIRGWSGODEWPGOHEPW09GJEDPOKSD!!!!!!!!!!!!!!!0924QU8T63095JRGHWPE09UJ0PWHRGW

— Lady Gaga (@ladygaga) 7 de novembro de 2012

Fonte: Vírgula UOL