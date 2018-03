Lady Gaga lança nova versão de ‘Your Song’, clássico de Elthon John

Lady Gaga e Elton John

Lady Gaga lançou em uma rádio britânica uma nova versão de Your Song, clássico de Elton John.

A canção ainda não está em nenhuma plataforma de streaming, mas estará em um álbum especial de tributo ao cantor, que contará com vários artistas.

Revamp será lançado no dia 06 de abril.

Confira a música:

var zippywww=”52″;var zippyfile=”aFOEU52d”;var zippytext=”#000000″;var zippyback=”#e8e8e8″;var zippyplay=”#ff6600″;var zippywidth=850;var zippyauto=false;var zippyvol=80;var zippywave = “#000000”;var zippyborder = “#cccccc”;

Fonte: Vírgula UOL