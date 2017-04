Lady Gaga lança nova música durante o Coachella; vem ouvir ‘The Cure’

Lady Gaga ama surpreender seus fãs. Durante sua apresentação no festival Coachella no último sábado (15), ela apresentou seu mais novo single, The Cure. Veja o momento no vídeo abaixo:

A cantora norte-americana encabeçou o segundo dia do festival californiano substituindo Beyoncé, que está grávida de gêmeos e não poderia se apresentar. The Cure é um retorno para o bom e velho pop, bem diferente das raízes country do último álbum de Gaga, Joane. A música fez muito sucesso com os fãs.

A música já está disponível em todas as plataformas. Para quem quiser ouvir a versão de estúdio completa, é só curtir no player aí embaixo:

Fonte: Vírgula UOL