Lady Gaga gamer? Cantora está viciada em um game: “Minhas mãos doem”

Lady Gaga contou aos fãs que tem um lado gamer! A cantora tuitou que está viciada em um game e não consegue nem dormir de tanta vontade de jogar.

“Ainda jogando Bayonetta no meio do capítulo XIII e minhas mãos doem e preciso dormir, já são 4 horas da manhã, mas este dragão está com uma cara de que eu preciso matar”, afirmou.

Lady Gaga

Gaga ainda comentou e pediu apoio: “Respeitem os especialistas gamers da manhã! Eu preciso de apoio emocional”.

Fofa, né?!

Still playing #Bayonetta middle of chapter XIII and my hands hurt and I have to sleep and it’s 4 In the damn morning but this damn dragon with the face that I have to kill with my weave. Smh. Give it another go in the morning #gamer respect to the experts I need emotional support

— Lady Gaga (@ladygaga) 24 de novembro de 2018

Lady Gaga brilha com look metalizado na première de filme

Créditos: Reprodução

Créditos: Reprodução

Créditos: Reprodução

Créditos: Reprodução

Créditos: Reprodução

Créditos: Reprodução

Créditos: Reprodução

Créditos: Reprodução

