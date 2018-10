Lady Gaga confirma noivado com Christian Carino

A cantora Lady Gaga confirmou que está noiva de seu agente Christian Carino. O casal está junto desde fevereiro de 2017 e, desde novembro, rumores de um possível casamento começaram a rondar quando Gaga apareceu usando um anel de diamantes no dedo anelar.

Segundo o site Daily Mail, a atriz de ‘A Star is Born’ agradeceu ao seu “noivo Christian” durante discurso em premiação realizada pela revista Elle, nos Estados Unidos, na noite da última segunda-feira (15).



Fonte: Vírgula UOL