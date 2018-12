Lady Gaga chora ao falar de Bradley Cooper em premiação: ‘Me tornou uma atriz melhor’

(Foto: reprodução/ vídeo) Lady Gaga

Neste fim de semana rolou a 32ª edição da premiação American Cinematheque Gala, na Califórnia, EUA, e contou com a presença de Lady Gaga que se emocionou ao discursar. A estrela pop e atriz do filme Nasce uma Estrela falou sobre seu parceiro, ator e diretor Bradley Cooper, e chegou a derramar lágrimas.

Gaga disse que Bradley a faz se reconectar com Stefani, seu verdadeiro nome de batismo. “Quando nós fazemos essas entrevistas juntos, às vezes você me chama de Gaga, mas nós dois sabemos que você me chama de Stefani… Por muito tempo eu corri de Stefani e coloquei uma capa de super-herói e me chamei de Lady Gaga. E você me desafiou a mergulhar em um lugar onde eu tinha que ser Stefani novamente”, revelou.

Com lágrimas escorrendo, a cantora continuou: “Sou muito grata a você, não apenas por me tornar uma atriz melhor. Mas, por não ter sido capaz de chamá-lo apenas como profissional, mas fui capaz de te chamar de amigo. Pude chorar e ser eu mesma porque você nunca me julgou e sempre me respeitou como profissional. Obrigado por isso”.

Fonte: Vírgula UOL