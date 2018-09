Lady Gaga brilha com look metalizado em pré-estreia de filme

Lady Gaga brilha com look metalizado na première de filme

Lady Gaga vem recebendo ótimas críticas por seu primeiro papel como a jovem e talentosa cantora Allie no filme Nasce Uma Estrela, que estreia no Brasil em 11 de outubro e no dia 5 do mesmo mês nos Estados Unidos.

Gaga foi a protagonista quando chegou na pré-estreia em Los Angeles do filme na noite de segunda-feira (24). A atriz de 32 anos, nascida Stefani Joanne Angelina Germanotta, brilhou em um vestido de prata cravejado de lantejoulas e capa combinando enquanto caminhava pelo tapete vermelho do lado de fora do Shrine Auditorium.

Gaga estrela ao lado de Bradley Cooper no musical dramático e disse que fez uma amizade para toda a vida com o ator de 43 anos.

Veja mais fotos de Lady Gaga no evento:

Fonte: Vírgula UOL