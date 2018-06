Ladrões roubam casa de Shakira e Piqué em Barcelona

(Foto: divulgação)

Nesta noite de terça-feira, 5, ladrões invadiram a casa de Shakira e Gerard Piqué, localizada em Esplugues de Llobregat, em Barcelona. A cantora colombiana e o zagueiro espanhol não se encontravam no recinto, somente os pais de Piqué que estavam dormindo no local.

Segundo a Agência Efe, os ladrões assaltaram a casa silenciosamente enquanto os pais de Piqué dormiam, porém não foi relatado o que foi roubado. A polícia da Catalunha, os Mossos d’Esquadra, abriu uma investigação em torno do roubo.

Shakira estava em Colônia, na Alemanha, apresentando o show da turnê El Dorado World Tour, e Piqué, que também estava na cidade, aproveitou para assistir a apresentação da amada antes de seguir para a Copa da Rússia.

Antes e depois das casas dos famosos:

Claudia Leitte

Antes

Créditos: Reprodução

Claudia Leitte

Depois

Créditos: Reprodução

Angelina Jolie

Antes

Créditos: Reprodução

Angelina Jolie

Depois (uma das casas, né, gente)

Créditos: Reprodução

Jennifer Lopez

Antes

Créditos: Reprodução

Jennifer Lopez

Depois

Créditos: Reprodução

Jimmy Fallon

Antes

Créditos: Reprodução

Jimmy Fallon

Depois

Créditos: Reprodução

Justin Bieber

Antes

Créditos: Reprodução

Justin Bieber

Depois

Créditos: Reprodução

Madonna

Antes

Créditos: Reprodução

Madonna

Depois

Créditos: Reprodução

Michael Jackson

Antes

Créditos: Reprodução

Michael Jackson

Depois

Créditos: Reprodução

Nego do Borel

Antes

Créditos: Reprodução

Nego do Borel

Depois

Créditos: Reprodução

Paul McCartney

Antes

Créditos: Reprodução

Paul McCartney

Depois

Créditos: Reprodução

Paula Fernandes

Antes

Créditos: Reprodução

Paula Fernandes

Depois

Créditos: Reprodução

Taylor Swift

Antes

Créditos: Reprodução

Taylor Swift

Depois

Créditos: Reprodução

Xuxa

Antes

Créditos: Reprodução

Xuxa

Depois

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL