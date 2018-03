Ladrões furtam dinheiro, remédio e alimentos de igreja em Niterói

A violência no Rio de Janeiro não poupa nem a igreja católica. Na madrugada de ontem (22), ladrões arrombaram a igreja de São Judas Tadeu, no bairro de Icaraí, em Niterói, região metropolitana do Rio, e furtaram medicamentos, alimentos e dinheiro, cujo valor não foi revelado.

Em nota, o padre italiano Carmine Pascale, pároco do templo, confirmou o arrombamento e o furto, porém, disse “que não foi nada grave”. Ele informou que o caso foi registrado na polícia e que a paróquia está funcionando normalmente. Agradeceu a preocupação dos fiéis e pediu orações.

São Judas Tadeu é padroeiro das causas impossíveis e a festa do santo se comemora no dia 28 de outubro. Nessa data, os fiéis fazem romarias e novenas em homenagem ao santo, considerado um dos mais venerados entre os católicos brasileiros.

Fonte: Agência Brasil