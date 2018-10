Labrador tem orelha cortada enquanto espera dono em porta de supermercado

Segundo Robin Ballantine, de 55 anos, seu cachorro labrador teve a ponta de uma das orelhas cortadas enquanto estava amarrado do lado de fora de um supermercado, na Irlanda do Norte.

O homem deixou o cachorro na entrada do estabelecimento enquanto fazia compras e, ao chegar em casa, notou que havia sangue no focinho de Cole.

“O veterinário disse que o corte só pode ter sido feito com uma tesoura ou lâmina. Mas Cole vai ficar bem. Ele é um cachorro muito tranquilo, não entendo quem pode ter feito isso”, disse Robin ao site Metro.

Fonte: Vírgula UOL