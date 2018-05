Labrador adota nove patinhos órfãos em vilarejo na Inglaterra

Fred cuida dos animais e quando entra na água para nadar, os patinhos vão atrás

O labrador Fred adotou nove patinhos órfão após a mãe dos filhotes ser morta por uma raposa. A “família” vive no castelo Mountfitchet, em um vilarejo em Essex, na Inglaterra. A família que toma conta do local ajuda no resgate de animais e ficou surpresa com a atitude do cão. Segundo os Goldsmith, quando Fred entra na água para nadar, os patinhos vão atrás.

Leia maisCachorros de rua matam seis crianças em uma semana na ÍndiaFamília cria urso por dois anos achando que era um cachorro

“Patos nessa idade só querem uma mãe e agora eles têm o Fred”, disse Jeremy Goldsmith. Essa não é a primeira vez que o labrador assume os cuidados por animal de outra espécie. Em 2017, Jeremy resgatou um esquilo que estava machucado, encontrado em uma rodovia. Fred ficou ao lado do esquilo até o último dia de vida do animal.

Antes e depois de eu fazer o sinal de "bom garoto" para o meu cão surdo

Antes e depois de eu fazer o sinal de “bom garoto” para o meu cão surdo

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Quando me perguntam porque resgato cachorros, mostro essa foto

Quando me perguntam porque resgato cachorros, mostro essa foto

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Porco-espinho

Porco-espinho

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Como cão e gato

Como cão e gato

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Aniversário dela

Aniversário dela: “Eu dei uma volta pela cidade para que todo mundo a visse”

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorro do monastério

Cachorro do monastério

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Saudade

Após cinco meses sem ver meu cachorro, eu falei com ele por Skype na noite passada e depois minha mãe mandou isso.

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Almas-gêmeas

Almas-gêmeas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Ele queria ser amigo das ovelhas

Ele queria ser amigo das ovelhas

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Meu marido não queria cachorro

Meu marido não queria cachorro

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Disputa por espaço

Disputa por espaço

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorros do Snapchat

Cachorros do Snapchat

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorros do Snapchat

Cachorros do Snapchat

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorros do Snapchat

Cachorros do Snapchat

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorros do Snapchat

Cachorros do Snapchat

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorros do Snapchat

Cachorros do Snapchat

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorros do Snapchat

Cachorros do Snapchat

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorros do Snapchat

Cachorros do Snapchat

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorros do Snapchat

Cachorros do Snapchat

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorros do Snapchat

Cachorros do Snapchat

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorros do Snapchat

Cachorros do Snapchat

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorros do Snapchat

Cachorros do Snapchat

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorros do Snapchat

Cachorros do Snapchat

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorros do Snapchat

Cachorros do Snapchat

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorros hilários do Snapchat

Cachorros hilários do Snapchat

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorros hilários do Snapchat

Cachorros hilários do Snapchat

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorros hilários do Snapchat

Cachorros hilários do Snapchat

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Cachorros do Snapchat

Cachorros do Snapchat

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Fonte: Vírgula UOL