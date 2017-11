Labi Mendonça convida!

DICAS PARA O LANÇAMENTO DE O BERRO DO BOI

1 – a Primeira Noite de autógrafos é em Cuiabá, agora no dia 06/12 às 19h00 no SESC ARSENAL- E conto com os amigos prestigiando.

2 – Para os amigos distantes, logo comunicarei como poderão adquirir o livro e receber pelo correio. Estou tratando disso para resolver em breve. Muitos amigos acenaram de longe que querem o livro.

3 – A seguir desejo muito fazer uma noite de autógrafos em São José do Rio Preto, minha cidade, pois é uma promessa antiga para meus amigos da juventude. Mas nesta época de festas natalinas e férias fica complicado agendar. Também estou me organizando para isso.

4 – Também farei uma noite de autógrafos para os amigos de São Paulo. Pretendo agendar na sequência de Rio Preto.

5 – E Espero também prestigiar os amigos do Rio de Janeiro, cidade que mora no meu coração, e onde tenho grandes amigos também.

6 – Mas se você está distante e não quer esperar tanto, me avise in box que damos um jeito de você ter o livro enviado pelo correio. O importante é que cada um consiga o seu. 😉