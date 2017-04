Kylie Jenner surpreende e vai a baile de formatura com rapaz rejeitado por colega

Kylie Jenner surpreendeu os adolescentes do Ensino Médio da Rio Americano High School, no último sábado (08), na Califórnia, nos Estados Unidos.

A jovem do clã Kardashian-Jenner foi ao baile de formatura como acompanhante de Albert Ochoa, 19 anos. Ela foi convidada por ele, após o garoto ser rejeitado por uma colega.

Kylie chegou a postar um snapchat em que mostrava seu look para a grande noite, ao lado da amiga Jordyn Woods. Ao chegar na festa, a animação tomou conta dos jovens, que fizeram muitos vídeos. A irmã de Albert postou um video dele ganhando um abraço de Kylie. “Meu irmão levou Kylie Jenner para o baile de formatura esta noite”, escreveu no Twitter.

Kylie Jenner really just came to rio prom. pic.twitter.com/sZQflHt62B

— Sam Adams (@sam_adams_10) 9 de abril de 2017