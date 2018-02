Kylie Jenner posta a primeira foto da filha e revela nome

Reprodução/Instagram Kylie Jenner

Kylie Jenner postou a primeira foto de sua filha, que nasceu no dia 1 de fevereiro, fruto da relação da jovem de 20 anos com o rapper Travis Scott.

No Instagram, Kylie postou uma imagem em que aparece segurando as mãos da pequena e, na legenda, escreveu: “Stormi”.

Kylie só acabou com o mistério sobre sua gravidez no último domingo (4). “Entendo que vocês estão acostumados a me acompanhar nas minhas jornadas. Minha gravidez foi uma que escolhi não fazer seguir de frente para o mundo. Sabia que precisava me preparar para o papel mais importante da minha vida da forma mais positiva, saudável e menos estressante. Sabia que meu bebê sentiria todo meu estresse e qualquer sentimento meu, então escolhi fazer dessa forma por sua felicidade”, afirmou em comunicado.

A gravidez de Kylie Jenner

A gravidez de Kylie Jenner

A gravidez de Kylie Jenner

A gravidez de Kylie Jenner

A gravidez de Kylie Jenner

A gravidez de Kylie Jenner

A gravidez de Kylie Jenner

A gravidez de Kylie Jenner

A gravidez de Kylie Jenner

A gravidez de Kylie Jenner

A gravidez de Kylie Jenner

A gravidez de Kylie Jenner

Fonte: Vírgula UOL