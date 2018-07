Kylie Jenner estampa capa das Forbes e é a empreendedora bilionária mais jovem da América

Kylie Jenner

Kylie Jenner está na capa da revista Forbes, que reconhece todos os anos os destaques do mercado de negócios.

A matéria diz que Kylie, de 21 anos, é a empreendedora bilionária mais jovem da América, devido a linha de cosméticos criada em 2016 por ela: a Kylie Cosmetics.

Em menos de dois anos, a socialite arrecadou cerca de US$ 900 milhões de dólares entre publicidades e vendas de produtos.

Na lista da Forbes de jovens bilionárias, só há mais uma com menos de 30 anos: Taylor Swift, 28.

Kylie também contou que quem toma conta da parte financeira da empresa é Kris Jenner, sua mãe, que recebe 10% das comissões. O acordo é o mesmo com as outras irmãs da família Kardashian-Jenner.

Fonte: Vírgula UOL