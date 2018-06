Klara Castanho nega namoro com ator de 28 anos e critica fãs: “Hipocrisia”

Klara e Júlio na estreia da peça

Klara Castanho ficou famosa por seus papéis na TV Globo como atriz-mirim. Aos 17 anos, ela posou em clima de romance com o amigo, o ator Júlio de Oliveira, de 28 anos, durante a estreia da peça Somos Todos Tão Jovens.

A atriz postou uma foto com o amigo e escreveu na legenda: “Só porque eu não gosto de boatos, feliz Dia dos Namorados”. Klara recebeu uma enxurrada de críticas por conta da diferença de idade entre eles.

Klara Castanho

“Pessoas vieram nas minhas fotos para falar coisas que não fazem o menor sentido e me incomodaram.Quantos casais com diferenças de idade gigantescas estão aí e vocês idolatram? A idade é só um número. Eu e o Júlio não estamos juntos, vamos frisar isso”, desabafou.

A atriz ainda afirmou: “Gente, para de hipocrisia, é sério, precisamos mudar isso! Não acho justo com o Júlio expor ele a essa situação de pessoas virem criticar uma coisa que nem existe. Imagina se fosse um relacionamento real? O quanto seria difícil?”.

Fonte: Vírgula UOL