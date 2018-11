KL Jay, dos Racionais, lança segundo disco com 33 MCs

KL Jay em foto de Pedro Dimitrow

O DJ dos Racionais, KL Jay, lança nesta sexta em todas plataformas digitais o segundo disco de uma trilogia que começou com o KL Jay na Batida Volume III – Equilíbrio – A busca, lançado em 2001.

O disco traz 33 MCs traduzindo e conectando a cena com diferentes gerações, flows e estilos do hip hop.

“A maior satisfação é a liberdade de fazer a música e ter o(a) artista que eu quiser e não ter prazos impostos por terceiros. Mixar e masterizar o álbum do meu jeito”, disse KL Jay ao Virgula.

O DJ afirma que manteve o mesmo critério do primeiro disco “conectar MCs, consagrados e iniciantes”, que traduzem o melhor da cultura hip hop, compartilhando experiências e alimentando a cena com o que há de mais vivo e original , promovendo o encontro de flows singulares, autênticos, e extremamente talentosos.

O time de participações: Edi Rock, Kamau, Filipi Neo, ZLK, Emy Jota, Aori, Sandrão (RZO), Xis da Questão, Nathy Mc, Antiéticos, Flow MC, Akira Presidente, Batoré, Fator do EG, Cezar Sotaque, Rael, Renan Saman, Rincon Sapiencia, Xis, Hanifah, DJ Will, Lay, MC Guimê, LF, Fhato, Jota Gueto, e participação das jornalistas Leandra Silva e Joyce Ribeiro.

São 15 faixas com produção de DJ KL Jay, DJ Will, Sem Grana, Mr Break, Renan Samam e Dj Kalfani.

KL Jay na Batida Volume II – No Quarto Sozinho posteriormente sairá em CD e vinil. Nasce clássico, como uma manifestação autêntica da cultura, direto das ruas, e a sofisticação e o conhecimento de KL Jay, maestro e pesquisador de um rico manancial da música gringa e brasileira, dançante e com alma.

Fonte: Vírgula UOL