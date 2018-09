Kiss anuncia turnê de despedida após 45 anos de carreira: ‘Estamos dizendo adeus’

(Foto: divulgação) Kiss

Leia maisCom Tom Morello e John 5, Samsung Best of Blues tem guitarras …Nicki Minaj vem ao Brasil para show fechado

Após Ozzy Osbourne anunciar a sua turnê de despedida, outra importante lenda do rock n’roll divulgou que vai se aposentar dos palcos: o Kiss. Pelo site oficial, o grupo anunciou a Kiss End of the Road World Tour, que será a última turnê da carreira dos mascarados.

Trecho do comunicado diz: “Depois de uma carreira épica e histórica de 45 anos, que lançou uma era de lendas do rock, Kiss anunciou com exclusividade ao programa ‘America´s Got Talent’ desta noite que está pendurando as botas. Eles vão fazer suas últimas apresentações como parte da turnê ‘End of the Road World Tour’”.

A banda completou: “Tudo o que construímos e conquistamos nessas mais de quatro décadas jamais poderíamos imaginar que aconteceria sem as milhões de pessoas ao redor do mundo que encheram clubes, bares, arenas e estádios nesses anos todos. Esta será a celebração final para aqueles que já nos assistiram e a última para aqueles que nunca nos assistiram. Kiss Army [Exército do Kiss], estamos dizendo adeus e vamos sair do mesmo jeito que entramos… sem remorsos e incessantes”.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Kiss

Créditos: divulgação

Kiss

Créditos: divulgação

Kiss

Créditos: divulgação

Kiss

Créditos: divulgação

Kiss

Créditos: divulgação

Kiss

Créditos: divulgação

Kiss

Créditos: divulgação

Kiss

Créditos: divulgação

Kiss

Créditos: divulgação

Kiss

Créditos: divulgação

Kiss

Créditos: divulgação

Kiss

Créditos: divulgação

Kiss

Créditos: divulgação

Kiss

Créditos: divulgação

Mais galerias

Nicki Minaj

Samsung Best of Blues 2018: Tom Morello, John 5, Isa Nielsen e Camarones Orquestra Guitarrística

Post Malone

Mais galerias

Nicki Minaj

Samsung Best of Blues 2018: Tom Morello, John 5, Isa Nielsen e Camarones Orquestra Guitarrística

Post Malone

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1292611’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL