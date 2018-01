Kim Kardashian publica primeiro nude do ano e ‘quebra’ o Instagram

Reprodução / Instagram Rainha dos nudes

Ano novo, nude novo! A primeira semana de 2018 nem acabou e Kim Kardashian já bateu recordes de likes (e de comentários de haters) no Instagram ao publicar um nude no qual aparece apenas de calcinha deitada em uma cama.

O corpão da socialite e estrela de 37 anos arrancou elogios dos seguidores e o post recebeu mais de 3 milhões de curtidas, mas se engana que trata-se de uma foto caseira. O clique foi feito pelo fotógrafo Eli Russell Linnetz, o mesmo que fotografou o ensaio natalino do clã Kardashian-Jenner recentemente. Olha só!

Reprodução / Instagram 1ª sensualizada do ano

Nas próximas semanas, a família mais badalada do mundo deve ganhar mais uma integrante. Kim e o marido, Kanye West, vão receber uma menininha gerada por meio de uma barriga de aluguel. O casal já é pai de North, 4 anos, e de Saint, 2.



Kim Kardashian e Kanye West aparecem em versão intimista em ensaio

1 de 6

Kim Kardashian e Kanye West aparecem em versão intimista em fotos

Kanye West usou casa para se recuperar

Créditos: Instagram/Reprodução

Kim Kardashian e Kanye West aparecem em versão intimista em fotos

Créditos: Instagram/Reprodução

Kim Kardashian e Kanye West aparecem em versão intimista em fotos

Créditos: Instagram/Reprodução

Kim Kardashian e Kanye West aparecem em versão intimista em fotos

Créditos: Instagram/Reprodução

Kim Kardashian e Kanye West aparecem em versão intimista em fotos

Créditos: Instagram/Reprodução

Kim Kardashian e Kanye West aparecem em versão intimista em fotos

Créditos: Instagram/Reprodução

Fonte: Vírgula UOL