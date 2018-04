Kim Kardashian publica foto com Kanye e todos os filhos

Olha que gracinha!

A Kim Kardashian publicou nesta quarta (04) uma foto com o marido, Kanye West, e os três filhos do casal: North, Saint, e a recém-nascida Chicago. A imagem tá lindinha, digna de porta retrato, mas não se engane. Na legenda, a Kim contou a realidade não mostrada:

“Eu não acho que vocês entendem de verdade o quão difícil é tirar uma boa foto de família. Foi isso que conseguimos antes das três crianças começarem a chorar. Acho que eu chorei também”, ela brincou. Veja:

I don’t think you really understand how hard it is to take a good family pic. This was all we got before all three kids started crying. I think I cried too

Uma publicação compartilhada por Kim Kardashian West (@kimkardashian) em 4 de Abr, 2018 às 4:08 PDT

Fonte: Vírgula UOL