Kim Kardashian lança fragrância em frasco que teve seu corpo como molde

Das primeiras coisas que vem a nossa cabeça quando pensamos em Kim Kardashian são as suas curvas. O corpo da socialite que virou empresária de sucesso muito bem obrigada é escultural, todo mundo sabe, mas agora ele se transformou, de fato, em uma escultura. Bem pequenininha. Pra caber na sua prateleira.

É que o novo produto da grife Kim Kardashian-West, o perfume KKW Body, teve o seu vidro feito com base em um molde do corpo dela! Ficou uma gracinha total. Segundo ele, o perfume chega às lojas em maio e tem a fragrância que ela imagina ser a da cor dourada. Pega essa sinestesia, bebê!

As fotos da campanha foram feitas por Vanessa Beecroft. Veja abaixo:

O frasco do novo perfume de Kim Kardashian, KKW Body, tem o corpo dela como molde

Créditos: Vanessa Beecroft

O KKW Body

O KKW Body

Fonte: Vírgula UOL