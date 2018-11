Kim Kardashian é criticada por fazer passeio de elefante em Bali durante férias em família

As irmãs Kim, Kourtney e Khloe Kardashian curtiram dias de férias em Bali, na Indonésia, no início da semana e causaram polêmica. Kim, uma das estrelas do reality “Keeping Up With The Kardashians”, foi fotografada fazendo passeio em um elefante. Os fãs e o público condenaram a atitude da turista, já que associações de proteção animal tentam acabar com a prática que maltrata os animais.

Segundo o site Mirror, as autoridades locais afirmam que a procura de visitantes estrangeiros por este tipo de atração turística é um combustível para o aumento da caça ilegal e por animais selvagens serem mantidos em cativeiro.

No mundo todo, mais de 200 agências de turismo se comprometeram e cancelaram as vendas de pacotes que incluem atrações que envolvem animais. Há dois anos, o TripAdvisor também excluiu de sua base de dados e parou de vender ingressos para experiências de contato com animais selvagens.

Fonte: Vírgula UOL