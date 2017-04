Kiko Loureiro posta vídeo de ensaio e sua filha rouba cena com tanta fofura

O brasileiro Kiko Loureiro, guitarrista do Megadeth, postou nesta terça, 18, um vídeo em que está ensaiando em sua casa. Até aí tudo normal. Mas, sua filha entra na sala, vê que o pai está sendo filmado e começa fazer poses, caras e bocas pra câmera. Uma figura!

Ao contrário do famoso vídeo em que o jornalista Robert Kelly que teve sua entrevista ao vivo invadida por seus filhos e os ignorou, Kiko faz diferente; ele vê a menina entrando na sala, brinca com ela e a deixa à vontade enquanto continua treinando nas seis cordas.

No post do vídeo, Kiko escreveu: “Isso é o que acontece quando tento tocar guitarra em casa”. Ao final, a menina dá aquela gargalhada de criança que é a coisa mais gostosa do mundo. É muita fofura! <3

Confira:

Fonte: Vírgula UOL