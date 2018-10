Khloé Kardashian comenta eleições no Brasil: ‘Tão triste! Estou rezando por todos’

(Foto: reprodução Twitter)

Leia maisBrad Pitt e Jennifer Garner estariam namorando, diz revistaGretchen é coroada madrinha de festival e sonha em gravar com …

Nesta quarta, 24, a socialite Khloé Kardashian, irmã de Kim Kardashian, se mostrou preocupada com a situação política no Brasil. Pelo Twitter, a loira resolveu conversar com alguns fãs brasileiros e enviou mensagens de amor e esperança para os internautas.

Em uma das respostas, ela contou que a babá de sua filha, True Thompson, é brasileira e a situou sobre a importância das eleições do próximo domingo, 28. Sem citar qualquer candidato, disse:

“A enfermeira da minha bebê é brasileira, ela estava explicando a situação pra mim. É tão triste! Eu adoro aprender sobre outros países, mas é uma loucura o que está acontecendo no mundo. Temos que nos lembrar de sermos pessoas de bom coração, porque até mesmo uma única pessoa pode fazer a diferença. Estou rezando por todos vocês”.

Fazendo topless, Kim Kardashian posa para ensaio sensual:

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Kim Kardashian faz ensaio sensual

Kim Kardashian postou as fotos em seu Instagram

Créditos: Reprodução/Instagram

Kim Kardashian faz ensaio sensual

Kim Kardashian postou as fotos em seu Instagram

Créditos: Reprodução/Instagram

Kim Kardashian faz ensaio sensual

Kim Kardashian postou as fotos em seu Instagram

Créditos: Reprodução/Instagram

Kim Kardashian faz ensaio sensual

Kim Kardashian postou as fotos em seu Instagram

Créditos: Reprodução/Instagram

Kim Kardashian faz ensaio sensual

Kim Kardashian postou as fotos em seu Instagram

Créditos: Reprodução/Instagram

Kim Kardashian faz ensaio sensual

Kim Kardashian postou as fotos em seu Instagram

Créditos: Reprodução/Instagram

Kim Kardashian faz ensaio sensual

Kim Kardashian postou as fotos em seu Instagram

Créditos: Reprodução/Instagram

Kim Kardashian faz ensaio sensual

Kim Kardashian postou as fotos em seu Instagram

Créditos: Reprodução/Instagram

Kim Kardashian faz ensaio sensual

Kim Kardashian postou as fotos em seu Instagram

Créditos: Reprodução/Instagram

Kim Kardashian faz ensaio sensual

Kim Kardashian postou as fotos em seu Instagram

Créditos: Reprodução/Instagram

Kim Kardashian faz ensaio sensual

Kim Kardashian postou as fotos em seu Instagram

Créditos: Reprodução/Instagram

Kim Kardashian faz ensaio sensual

Kim Kardashian postou as fotos em seu Instagram

Créditos: Reprodução/Instagram

Kim Kardashian faz ensaio sensual

Kim Kardashian postou as fotos em seu Instagram

Créditos: Reprodução/Instagram

Kim Kardashian faz ensaio sensual

Kim Kardashian postou as fotos em seu Instagram

Créditos: Reprodução/Instagram

Kim Kardashian faz ensaio sensual

Kim Kardashian postou as fotos em seu Instagram

Créditos: Reprodução/Instagram

Kim Kardashian faz ensaio sensual

Kim Kardashian postou as fotos em seu Instagram

Créditos: Reprodução/Instagram

Kim Kardashian faz ensaio sensual

Kim Kardashian postou as fotos em seu Instagram

Créditos: Reprodução/Instagram

Kim Kardashian faz ensaio sensual

Kim Kardashian postou as fotos em seu Instagram

Créditos: Reprodução/Instagram

Mais galerias

Flerte: Anitta e James Rodriguez no Instagram

Patrícia Poeta na Women’s Health

Relato da modelo Jessica Aronis

Mais galerias

Flerte: Anitta e James Rodriguez no Instagram

Patrícia Poeta na Women’s Health

Relato da modelo Jessica Aronis

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1263642’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL