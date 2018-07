Kevin Spacey é investigado por três novas acusações de abuso sexual

Três novas acusações de abuso sexual foram incorporadas às investigações contra o premiado ator Kevin Spacey.

Leia maisMeghan Markle já gastou R$4 milhões em roupas; quem paga a …

De acordo com o site inglês Metro, as acusações foram feitas em abril, mas se tornaram públicas apenas agora. O primeiro ator disse ter sofrido abuso sexual durante trabalho com Spacey em 2008. O segundo informou que os episódios aconteceram em 2013 e, o terceiro, disse que teria sido abusado em 1996.

Kevin Spacey, de 58 anos, já respondia por outras três acusações de abusos sexuais contra colegas de trabalho que o denunciaram em janeiro deste ano.

Fonte: Vírgula UOL