Ketchup inverte rótulo e coloca ingredientes na frente da embalagem

Em uma época em que as pessoas se preocupam cada vez mais em saber quais os ingredientes que vão nos produtos, visando cuidar da saúde, a Heinz resolveu inovar e colocou os componentes alimentícios de seu catchup na frente dos rótulos das embalagens. E, em letras garrafais para quem tiver dificuldade de enxergar.

Agora o produto deixa bem claro para os clientes que seu molho é feito com apenas seis ingredientes. São eles : “tomate, açúcar, vinagre, sal, cebola, aroma natural e só”, escrito dessa forma no frasco.

Confira a nova embalagem, que já está à venda nos supermercados:

(Fotos: divulgação)

Comidas veganas e coloridas

O mundo de @naturally.jo

Jose é um adolescente de 16 anos que faz sucesso no Instagram ao postar comidas coloridas, apetitosas e veganas!

Créditos: Reprodução/Instagram

Fonte: Vírgula UOL