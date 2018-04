Ken Humano se apresenta como Jessica Alves e diz não ter gênero

Ken Humano agora também é Jessica Alves

Rodrigo Alves é muito conhecido por aí sob a alcunha de Ken Humano. Porém, recentemente, ele apresentou ao público de seu Instagram uma nova faceta: Jessica Alves. Usando uma peruca preta e lingerie vermelha, ele circula pelas ruas sentindo que chama muito menos atenção.

“As pessoas não deveriam ser forçadas a se identificar com um gênero em particular”, disse Rodrigo ao jornal inglês Daily Mail. “Foi bom ser outra pessoa além do Rodrigo Alves ou ‘Ken Humano’. Chamo muita atenção quando saio como eu, mas desta vez consegui ser neutro e apenas me divertir como Jessica Alves”, completou.

Ken Humano como Jessica Alves

Rodrigo ainda falou mais sobre o assunto. “O gênero físico das pessoas define como a sociedade espera se vestir e se comportar, assim como seus interesses. Quando eu era menino, meu avô, que já faleceu, me comprava bonecas Barbie e eu adorava usar calcinhas e vestidos de vovó. As pessoas não deveriam ser forçadas a se identificar como um gênero em particular”, contou.

“Eles devem ser capazes de se expressar de maneiras que rejeitem rótulos e estereótipos de gênero. Eu sou um grande defensor da igualdade de gênero e da nova tendência de ‘gênero fluido’ – eu me considero uma pessoa de gênero fluido. Eu uso maquiagem e um espartilho que são feitos para a mulher, mas eu gostaria de mudar isso e lançar uma nova tendência para o homem. Usar um espartilho sob um blazer parece muito elegante e ajuda na postura”, disse o rapaz de 34 anos, que atualmente vive na Inglaterra.

Fonte: Vírgula UOL