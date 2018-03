Keith Richards se desculpa com Mick Jagger por piada sobre vasectomia

(Foto: divulgação) Keith Richards e Mick Jagger

Keith Richards, o eterno guitarrista dos Rolling Stones, pediu desculpas ao companheiro de banda Mick Jagger por uma piada infeliz que fez sobre vasectomia.

Em entrevista ao Wall Street Journal, Richards disse: “O Mick é um velho que nunca para. Ele não deveria ser pai nessa idade. Coitadas das crianças!”, sobre o cantor ser pai de oito filho(a)s aos 73 anos de idade. Seu último foi com a namorada Melanie Hamrick, nascido em dezembro de 2016.

O guitarrista ainda terminou a entrevista falando que o vocalista deveria fazer uma vasectomia.

Depois que a matéria foi publicada, Richards se desculpou pelo que disse escrevendo no Twitter: “Eu sinto muito pelos comentários que eu fiz sobre Mick no Wall Street Jounal. Eles foram completamente desnecessários. Claro que eu me desculpei com ele pessoalmente”.

40 fotos de ‘Rolling Stones – Exhibitionism’ em Londres

Fonte: Vírgula UOL